Odegaard e Marquinhos: o duelo de capitães em Brasil x Noruega - AFP

Odegaard e Marquinhos: o duelo de capitães em Brasil x NoruegaAFP

Publicado 03/07/2026 07:00

Rio - O confronto entre Brasil e Noruega, no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, reserva um encontro entre duas das principais lideranças do futebol mundial. De um lado, o brasileiro Marquinhos. Do outro, o norueguês Martin Odegaard. Eles se reencontram após decidirem o título da Liga dos Campeões.

Marquinhos entrou para a história ao levantar a taça pelo Paris Saint-Germain nas últimas duas temporadas. Capitão do clube francês, o zagueiro liderou a equipe no bicampeonato da Liga dos Campeões e coroou uma trajetória de mais de uma década vestindo a camisa parisiense. Já Martin Odegaard se consolidou como um dos grandes líderes da nova geração do Arsenal, que foi campeão inglês em 2025/26.

Marquinhos e Odegaard se enfrentaram na última final da Liga dos Campeões AFP

Na última temporada, Marquinhos e Odegaard lideraram seus times nos títulos das competições nacionais. De um lado, o Paris Saint-Germain aumentou a dinastia no futebol francês. Do outro, o Arsenal saiu da fila de 22 anos e voltou ao topo do futebol inglês. Na decisão da Liga dos Campeões, os parisienses levaram a melhor nos pênaltis. O zagueiro brasileiro foi elogiado pelo norueguês por consolar Gabriel Magalhães.



"Ele é um cavalheiro. Provavelmente é um dos jogadores mais experientes em atividade atualmente. Ele já vivenciou os dois lados de uma final como esta e sabe o que estamos passando neste momento", disse Martin Odegaard, em referência ao vice-campeonato do PSG na Liga dos Campeões em 2020, diante do Bayern de Munique, da Alemanha.

Após decidirem o título da Liga dos Campeões há pouco mais de um mês, Marquinhos e Odegaard voltam a exercer o papel de liderança em um jogo de mata-mata na Copa do Mundo. O zagueiro, de 32 anos, é um dos nomes mais experientes da equipe brasileira. Já o norueguês, por sua vez, é o cérebro e um dos protagonistas da Noruega, que foi a grande sensação das Eliminatórias da Europa.

Na história, os capitães já se enfrentaram três vezes em clubes, com duas vitórias para Marquinhos e um empate. É a primeira vez que eles se enfrentam pelas seleções. A Noruega defende um tabu histórico: nunca perdeu para o Brasil. Já a seleção brasileira, por sua vez, precisa de um resultado inédito para seguir sonhando com o hexa. Na Copa de 1998, os noruegueses venceram os brasileiros por 2 a 1.