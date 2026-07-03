Herói da classificação do Brasil contra o Japão, Martinelli fez o gol da vitória no último minutoPAUL ELLIS / AFP
Fifa define uniformes de Brasil e Noruega para as oitavas de final
Jogo será realizado no próximo domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos
Fifa define uniformes de Brasil e Noruega para as oitavas de final
Jogo será realizado no próximo domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos
Jogadores de Portugal prestam homenagem a Diogo Jota após classificação
Morte do jogador português completa um ano
Técnico de Portugal valoriza vitória e explica substituição de Cristiano Ronaldo
Roberto Martínez tirou o craque português no segundo tempo
Cristiano Ronaldo celebra primeiro gol em mata-mata de Copas: 'Estava preparado'
Craque português marcou de pênalti na vitória sobre a Croácia
Com gol no fim, Portugal vence a Croácia e vai às oitavas da Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos marcaram os gols da vitória de virada
Cristiano Ronaldo se torna o jogador mais velho a jogar mata-mata de Copa
No mesmo jogo, Modric alcança a segunda maior marca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.