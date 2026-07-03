Herói da classificação do Brasil contra o Japão, Martinelli fez o gol da vitória no último minuto - PAUL ELLIS / AFP

Herói da classificação do Brasil contra o Japão, Martinelli fez o gol da vitória no último minutoPAUL ELLIS / AFP

Publicado 03/07/2026 01:00 | Atualizado 03/07/2026 01:48

Rio - A Fifa definiu os uniformes de Brasil e Noruega para o confronto do próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira vai a campo com a sua tradicional camisa amarela.

O Brasil vai utilizar o seu conjunto principal tradicional, com camisa amarela, short azul e meiões brancos. Já os goleiros vão utilizar blusa, short e meiões roxos. Esta será a quarta vez que a seleção brasileira utilizará o uniforme principal na Copa do Mundo de 2026.

Brasil jogará com uniforme tradicional contra a Noruega Reprodução

Já a Noruega também vai utilizar o seu conjunto tradicional, com camisa vermelha, short branco e meiões azuis. Esta será a primeira vez que os noruegueses vão utilizar o conjunto principal. Eles jogaram duas vezes com o conjunto todo vermelho, uma vez de branco e outra de preto.

O Brasil chegou às oitavas de final após eliminar o Japão na segunda fase. A seleção brasileira venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. Já a Noruega, por sua vez, passou pela Costa do Marfim com a vitória pelo mesmo placar.