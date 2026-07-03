Entrevista coletiva de Douglas Santos - Nelson Terme / CBF

Entrevista coletiva de Douglas SantosNelson Terme / CBF

Publicado 03/07/2026 21:00

O lateral-esquerdo Douglas Santos acredita que o tabu do Brasil nunca ter vencido a Noruega pode servir como motivação. A equipe de Carlo Ancelotti vai enfrentar a seleção europeia no domingo (5), a partir das 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

"Acho que isso pode servir para a gente como uma motivação. Espero que nesse jogo, que é tão especial para nós, que a gente possa dar o melhor e sair feliz e contente com uma grande vitória", disse Douglas Santos, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3).

Brasil e Noruega já mediram forças quatro vezes, com dois empates e duas vitórias dos europeus. O único confronto entre as duas seleções em Copas aconteceu em 1998, pela fase de grupos. A Amarelinha, que entrou em campo já classificada para o mata-mata, perdeu de virada por 2 a 1.



Douglas Santos também contou bastidores de como foi o papo de Carlo Ancelotti no vestiário com o grupo no intervalo do jogo diante do Japão, pela fase 16-avos de final. A Amarelinha viu a seleção japonesa abrir o placar no primeiro tempo, mas buscou a virada com dois gols na etapa complementar e venceu por 2 a 1.

"O Mister é um treinador que dispensa comentários. A gente sabe de toda a história que ele tem nos clubes e o quão vencedor ele é. Eles nos passou uma tranquilidade que nos deu força, nos deu ânimo e confiança para voltar para o segundo tempo, sabendo da qualidade que a gente tem e que a gente poderia colocar no jogo e conseguir ali, com o empate, seguir evoluindo e buscando a profundidade que precisava", contou o lateral.

"Conseguimos isso com o primeiro gol. Continuamos fazendo isso, buscando a profundidade. Graças a Deus, com o Martinelli, conseguimos fazer segundo gol no último minuto. Isso mostra a força e a vontade que a gente está de conseguir a vitória", completou.