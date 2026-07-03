Matheus Cunha em treino - Rafael Ribeiro / CBF

Matheus Cunha em treinoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/07/2026 16:35

Rio - Sem conquistar a Copa do Mundo há 24 anos, o Brasil tenta encerrar o jejum e dá um novo passo em busca do hexa diante da Noruega, no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O centroavante Matheus Cunha minimizou o favoritismo da seleção brasileira.

"Eu vejo pouco sobre favoritismo. Não busco estas informações. Favoritismo não entra em campo. Por mais que se tenha confiança nos seus companheiros, isso não ajuda em campo. Temos que focar nos 90 minutos que tudo pode acontecer", disse o camisa 9.

Para avançar às quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil precisará quebrar um tabu histórico: nunca venceu a Noruega. Há 28 anos, as seleções se enfrentaram no Mundial realizado na França e a equipe norueguesa levou a melhor. Matheus Cunha pediu atenção principalmente com Haaland.

"É um grande jogador. Já demonstrou isso em todos os momentos. Desde o Dortmund, joguei contra ele na Alemanha e agora na Inglaterra. Temos um relacionamento saudável. Sabemos como os dois podem ser importantes e não será diferente. O ataque deles é muito forte", afirmou.