Brasil foi derrotado pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Brasil foi derrotado pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 00:08 | Atualizado 07/07/2026 00:40

Rio - A Globo alcançou 106,5 milhões de pessoas no consolidado dos cinco jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O número representa um crescimento de 43% na comparação com a média das quatro semanas anteriores à Copa. Entre os jovens de 18 a 34 anos, o aumento foi de mais de 72% no mesmo comparativo.

No geral, foram 52,9 milhões de brasileiros impactados exclusivamente pela Globo nos cinco jogos do Brasil na Copa do Mundo, representando 42% do público total das partidas. No consolidado dos cinco jogos, a emissora superou em 168% o concorrente de streaming e em 135% a concorrente aberta.

No jogo contra a Noruega, a TV Globo marcou 33 pontos (PNT) e foi a maior audiência em sete anos na faixa horária, assim como em São Paulo (31 pontos) e no Rio de Janeiro (37 pontos). Foi também a maior audiência da Copa junto ao público jovem, entre 18 e 34 anos.

O SporTV foi líder e responsável por 67% do consumo da TV por assinatura na hora do jogo, sendo a segunda maior audiência do canal no torneio, atrás apenas da estreia da Seleção no dia 13. Já a GE TV, por sua vez, registrou seu maior alcance nesta Copa, superando em 8% o jogo de estreia do Brasil.

No Globoplay, foram 3,5 milhões de horas consumidas durante a partida, um crescimento de 6% em relação ao último jogo. Em relação aos videoviews, foram 5,7 milhões: um crescimento de 270% para os SporTVs em relação ao último jogo. Na GE TV no Globoplay, houve um crescimento de 40% de horas consumidas e videoviews comparado ao último jogo.

O site do "ge" registrou um alcance 30% maior em relação à média do ano. O consumo de vídeo cresceu 51% no comparativo com a média diária de videoviews no ano. A página deste último jogo no site foi a mais consumida da Copa, com três vezes mais visualizações do que a média da competição. Nas redes sociais, a Globo concentrou 45% das menções espontâneas e ainda ficou mais de três horas no Trending Topics Brasil.