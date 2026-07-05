Rio - A Globo registrou a maior audiência aos domingos dos últimos sete anos com o jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na faixa horária entre 17h e 19h04 (de Brasília), a emissora atingiu 32 pontos, com 51% das TV's ligadas na partida na TV Globo.
Durante a Copa do Mundo, a TV Globo registrou as maiores audiências no PNT. Os jogos do Brasil domina lista com as cinco maiores audiências na TV aberta. A vitória sobre a Escócia, pela segunda rodada, lidera o maior índice, com 39 pontos. O jogo contra a Noruega aparece em quinto, com 32 pontos.
Maiores audiência da Copa do Mundo 2026 - PNT
1 - Escócia x Brasil (24/06/2026) - 39 pontos (TV Globo) 2 - Brasil x Japão (29/06/2026) - 36 pontos (TV Globo) 3 - Brasil x Haiti (19/06/2026) - 35 pontos (TV Globo) 4 - Brasil x Marrocos (13/06/2026) - 33 pontos (TV Globo) 5 - Brasil x Noruega (05/07/2026) - 32 pontos (TV Globo)
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