Nyland defendeu pênalti de Bruno Guimarães no primeiro tempo, quando o duelo estava empatado em 0 a 0William Volcov / Parceiro / Agência O Dia
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