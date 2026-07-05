Brasil foi eliminado na Copa do Mundo - AFP

Brasil foi eliminado na Copa do MundoAFP

Publicado 05/07/2026 21:20

Estados Unidos - O Brasil segue sem vencer a Noruega. O tabu foi ampliado com a derrota por 2 a 1 neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O resultado eliminou a equipe de Carlo Ancelotti do torneio.

Ao longo da história, as seleções se enfrentaram cinco vezes, com dois empates e três vitórias da Noruega.

O primeiro confronto, em 1988, terminou empatado em 1 a 1. Já em 1997, também em amistoso, a Noruega superou o Brasil por 4 a 2.

Na Copa do Mundo de 1998, Brasil e Noruega mediram forças pela última rodada da fase de grupos. Os europeus venceram por 2 a 1 e garantiram vaga nas oitavas de final do torneio. Naquela ocasião, a Seleção entrou em campo já classificada para o mata-mata.

Num amistoso em 2006, as seleções empataram em 1 a 1. No encontro mais recente, que aconteceu neste domingo (5), o Brasil para a Noruega perdeu por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Mundo.