Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a NoruegaWilliang Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Brasil mantém jejum contra europeus em mata-matas de Copas do Mundo
Última vitória foi contra a Alemanha, na final de 2002
Brasil mantém jejum contra europeus em mata-matas de Copas do Mundo
Última vitória foi contra a Alemanha, na final de 2002
Ancelotti não participa de entrevista pós-jogo e Davide não explica ausência
Seleção foi eliminada pela Noruega na Copa do Mundo
Marquinhos pede desculpas por eliminação do Brasil: 'Assumimos'
Zagueiro, de 33 anos, pediu apoio a nova geração de atletas
Eliminação do Brasil na Copa do Mundo gera memes na web; confira
Seleção perdeu para a Noruega e deu adeus ao torneio, nas oitavas de final
Brasil faz sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990
Seleção foi eliminada para a Noruega nas oitavas de final, neste domingo (5)
Brasil assiste Noruega, leva castigo de Haaland e dá adeus à Copa
Neymar fez o gol único da Seleção na derrota em Nova Jersey
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.