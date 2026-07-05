Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a Noruega - Williang Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a NoruegaWilliang Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 19:27 | Atualizado 05/07/2026 19:27

Rio - O Brasil amargou mais uma eliminação para europeus em mata-matas de Copas do Mundo. Com a derrota para a Noruega por 2 a 1 , neste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a seleção brasileira ampliou o jejum contra as seleções do Velho Continente, que dura desde 2002.

A última vitória foi justamente na conquista do pentacampeonato mundial, contra a Alemanha, em 2002. Na campanha do último título, a seleção brasileira venceu quatro europeus no mata-mata: Bélgica (2 a 0), Inglaterra (2 a 1), Turquia (1 a 0) e Alemanha (2 a 0).

Nas últimas seis edições, foram quatro eliminações nas quartas de final, uma nas oitavas de final e uma na semifinal — a histórica derrota para a Alemanha por 7 a 1, na Copa de 2014, no Brasil. Já a eliminação para a Noruega é a pior campanha brasileira desde a Copa de 1990.

Desde a conquista do penta em 2002, o Brasil só venceu seleções não-europeias nas fases eliminatórias: Gana (nas oitavas em 2006), Chile (nas oitavas em 2010 e de 2014), Colômbia (nas quartas de 2014), México (nas oitavas de 2018), Coreia do Sul (nas oitavas em 2022) e Japão (na 16avos em 2026).