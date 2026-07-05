Eliminação do Brasil para a Noruega rendeu memes nas redes sociaisReprodução / Internet

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Theo Faria
Estados Unidos - O Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey, e deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final. Os gols noruegueses foram marcados por Haaland, já no fim do segundo tempo. Neymar descontou para os brasileiros, de pênalti, praticamente no último lance. Os internautas, claro, não perdoaram a eliminação. Veja memes:
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Eliminação do Brasil para a Noruega rendeu memes nas redes sociais - Reprodução / Internet
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