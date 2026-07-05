Vozinha foi o principal jogador de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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Theo Faria
Cabo Verde - Destaque de Cabo Verde, Vozinha não escondeu a felicidade pela campanha histórica na Copa do Mundo. A seleção lutou até o fim, mas acabou eliminada pela Argentina, na segunda fase, após derrota por 3 a 2, na prorrogação. O goleiro, mesmo satisfeito, disse que o elenco queria ainda mais.

“Estamos muito felizes, orgulhosos pelo caminho. (O balanço) é positivo, mas queríamos mais”, declarou o arqueiro, em entrevista à emissora venezuelana ‘TeleSur’ no retorno ao país.
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A delegação foi recebida com muita festa na Cidade da Praia, capital cabo-verdiana. Milhares de pessoas foram às ruas para prestar homenagem aos jogadores.

Além de dar trabalho para a Argentina, Cabo Verde empatou com Espanha (0 a 0), Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0), no Grupo H. Assim, avançou ao mata-mata na segunda posição.