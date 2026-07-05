Vozinha foi o principal jogador de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
“Estamos muito felizes, orgulhosos pelo caminho. (O balanço) é positivo, mas queríamos mais”, declarou o arqueiro, em entrevista à emissora venezuelana ‘TeleSur’ no retorno ao país.
A delegação foi recebida com muita festa na Cidade da Praia, capital cabo-verdiana. Milhares de pessoas foram às ruas para prestar homenagem aos jogadores.
Além de dar trabalho para a Argentina, Cabo Verde empatou com Espanha (0 a 0), Uruguai (2 a 2) e Arábia Saudita (0 a 0), no Grupo H. Assim, avançou ao mata-mata na segunda posição.
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