Multidão se aglomerou em Praia, Capital de Cabo Verde - Divulgação / Federação Cabo-Verdiana de Futebol

Multidão se aglomerou em Praia, Capital de Cabo VerdeDivulgação / Federação Cabo-Verdiana de Futebol

Publicado 05/07/2026 16:59

A delegação de Cabo Verde foi recebida com muita festa no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, em Praia, capital do país, neste domingo (5). Após a campanha histórica na Copa do Mundo, uma multidão foi às ruas para celebrar os atletas da seleção africana.



Milhares de pessoas compareceram a um desfile em carro aberto que seguiu pelas principais vias da cidade, em evento organizado pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF). A entidade publicou, nas redes sociais, orientações ao público sobre a rota do trio elétrico.



As festas também coincidiram com o Dia da Independência de Cabo Verde, que aconteceu em 5 de julho de 1975, reforçando o sentimento de patriotismo. As pessoas foram às ruas com instrumentos de batuque e bandeiras.

Na sua primeira participação em Copas na história, a seleção avançou de fase ao arrancar três empates em três jogos no grupo H, que contava com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Na segunda fase, a equipe enfrentou a Argentina, atual campeã do mundo, e apesar de levar o jogo à prorrogação, não resistiu e acabou eliminada.

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