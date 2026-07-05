Multidão se aglomerou em Praia, Capital de Cabo VerdeDivulgação / Federação Cabo-Verdiana de Futebol
Milhares de pessoas compareceram a um desfile em carro aberto que seguiu pelas principais vias da cidade, em evento organizado pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF). A entidade publicou, nas redes sociais, orientações ao público sobre a rota do trio elétrico.
As festas também coincidiram com o Dia da Independência de Cabo Verde, que aconteceu em 5 de julho de 1975, reforçando o sentimento de patriotismo. As pessoas foram às ruas com instrumentos de batuque e bandeiras.
Confira
The Cape Verde team and coaching staff have arrived back in Cape Verde. Look at the number of people waiting to welcome them home pic.twitter.com/fltaUXibM1— Cleverly (@Cleverlydey4u) July 5, 2026
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