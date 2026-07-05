Rodrygo ficou de fora da Copa - Fadel Senna / AFP

Rodrygo ficou de fora da CopaFadel Senna / AFP

Publicado 05/07/2026 16:15

Rio - O atacante Rodrygo, de 25 anos, foi uma das ausências mais sentidas pela seleção brasileira na Copa do Mundo por conta de uma lesão. Acompanhando a equipe verde e amarela, o jogador do Real Madrid exaltou o trabalho de Carlo Ancelotti à frente do grupo pentacampeão.

"Para mim, ele é um fenômeno, tanto taticamente quanto em termos de controle do vestiário e gestão de todo o grupo. Ele sempre sabe o que está fazendo. Espero que todo o Brasil e a imprensa o entendam cada vez melhor, e que os resultados também mostrem o quão bom ele é", disse em entrevista ao jornal espanhol "AS".

Rodrygo destacou a relação com o treinador com quem trabalhou no Real Madrid, tendo conquistado dois títulos da Liga dos Campeões.

"Acho que Ancelotti é o tipo de pessoa que, talvez para nós jogadores, seja mais fácil de entender, mas acho que para a imprensa, como vocês, e para o mundo exterior que não acompanha de perto o time, é difícil prever o que ele vai fazer. As pessoas às vezes ficam um pouco desorientadas porque esperam que ele faça uma coisa, e aí ele muda de ideia naquele exato momento. Mas tudo é sempre muito bem pensado e muito coerente também", concluiu.