Nico López em ação pelo Tigres, do México - Reprodução / Twitter

Nico López em ação pelo Tigres, do MéxicoReprodução / Twitter

Publicado 05/07/2026 14:47

México - Uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, o México está feliz da vida com a campanha da sua seleção. A equipe é uma das poucas com 100% de aproveitamento e vem empolgando os seus torcedores. Neste domingo (5), às 21h (de Brasília), um grande desafio para entrar na história. Os latino-americanos vão encarar a Inglaterra, no histórico Estádio Azteca, e tentarão acabar com o "Fantasma Do Jogo Cinco". O México nunca fez mais que cinco partidas em uma Copa do Mundo. Com longa trajetória no futebol mexicano, Nico López, ex-jogador de Tigres, León e Internacional, analisou a evolução do campeonato local nos últimos anos e destacou que o crescimento da competição é resultado dos investimentos feitos pelos clubes.

"Acho que a Liga MX evoluiu bastante em todos os aspectos e continua evoluindo a cada ano que passa. Os clubes investiram muito em estrutura, em profissionais qualificados e também na contratação de jogadores importantes. Hoje é um campeonato ainda mais competitivo, com equipes que conseguem manter um nível alto durante toda a temporada", declarou em entrevista exclusiva ao jornal O DIA.



Segundo Nico, o nível do futebol mexicano não o surpreendeu quando chegou ao país. A participação de equipes locais em torneios sul-americanos já demonstrava a força da competição. Além disso, ele elogiou a organização dos clubes e o trabalho desenvolvido nas categorias de base.

"Muita gente de fora não conhece tão bem a Liga MX, mas encontrei um campeonato muito forte, com equipes organizadas taticamente e jogadores de muita qualidade", completou.

Legado e diferenças



Ao comparar o futebol mexicano com o brasileiro, Nico acredita que as principais diferenças estão no perfil dos atletas. Para ele, o Brasil conta com mais jogadores de improviso e talento individual, enquanto o México se destaca pela organização coletiva e pelo equilíbrio entre as equipes. Em comum, está a paixão dos torcedores.

"Nos três países o futebol é vivido com muita emoção. O torcedor cobra, apoia e faz parte do dia a dia do clube. Nos três países vejo torcidas impressionantes que fazem muita diferença."

Pelo futebol mexicano, Nico López disputou 129 partidas oficiais, marcou 32 gols, distribuiu 10 assistências e conquistou dois títulos. O auge da passagem pelo país aconteceu no Tigres, entre 2020 e 2023, período em que levantou as taças da Liga MX e da Liga dos Campeões da Concacaf.

"Vivi momentos muito importantes. No Tigres conquistei títulos, disputei finais e criei uma grande identificação com a torcida. Foi uma experiência que marcou muito a minha carreira. Depois passei pelo Léon, onde também fui bem acolhido e tive bons momentos. Tenho muito carinho por tudo o que vivi no México e sou muito grato pelo respeito e pelo carinho que sempre recebi", disse.

Para o uruguaio, a Copa do Mundo de 2026 deixará um legado importante para o futebol local, ampliando o interesse das novas gerações e fortalecendo ainda mais a modalidade no país.

"Um Mundial sempre deixa um legado, não só para a seleção, mas para todo o futebol do país. A visibilidade aumenta, mais crianças passam a sonhar em jogar futebol e os clubes também acabam recebendo mais atenção. Isso ajuda no desenvolvimento da modalidade em todos os níveis."



Olho na Inglaterra

Ao projetar o confronto das oitavas de final, Nico López reconheceu o favoritismo da equipe comandada por Thomas Tuchel, mas acredita que o México pode surpreender, principalmente atuando diante de sua torcida no Azteca.

"Em uma Copa do Mundo tudo pode acontecer. O México sempre mostrou que consegue competir contra grandes seleções e tem jogadores de qualidade para fazer um grande jogo. A Inglaterra é uma equipe muito forte, favorita no papel, mas em um jogo eliminatório os detalhes fazem a diferença. Se o México repetir as atuações que tem feito até aqui, acredito que tem muitas condições de conseguir a classificação", concluiu.