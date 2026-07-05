Thomas Tuchel é o treinador da seleção inglesaDivulgação / Inglaterra

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Pedro Logato
Rio - Em um dos duelos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo, a Inglaterra e o México irão se enfrentar na Cidade do México, que fica acima do nível do mar. O treinador Thomas Tuchel, da seleção britânica, negou que seus jogadores farão o uso do medicamento "viagra" para ter melhores condições no jogo.
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"A informação não procede, não é verdade", disse o treinador em entrevista coletiva. As duas equipes se enfrentam neste domingo (5), às 21h (de Brasília).
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O princípio ativo do Viagra (sildenafila) atua como um potente vasodilatador. Em grandes altitudes, ele pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos pulmonares, facilitando a oxigenação e diminuindo os sintomas da hipóxia (falta de ar).
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Embora o uso não seja proibido por agências antidoping, a comunidade médica alerta que ainda faltam estudos conclusivos que recomendem seu uso regular para atletas, e seu emprego para essa finalidade no esporte de alto rendimento foi recentemente negado por comissões técnicas.
O Estádio Azteca, localizado na Cidade do México, está a aproximadamente 2.200 a 2.240 metros acima do nível del mar. A altitude não é tão grande, mas poderá ter algum efeito para os jogadores ingleses. 
 