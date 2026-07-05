Torcedores mexicanos fazem foguetório em frente ao hotel da Inglaterra antes do confronto na Copa do Mundo - Reprodução / X

Torcedores mexicanos fazem foguetório em frente ao hotel da Inglaterra antes do confronto na Copa do MundoReprodução / X

Publicado 05/07/2026 11:09

Inglaterra e México se enfrentam neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na véspera do duelo, torcedores mexicanos promoveram um foguetório e tocaram instrumentos musicais e buzinas próximo ao hotel onde a delegação inglesa está hospedada, na tentativa de atrapalhar o sono do próximo adversário.



Os ingleses planejavam manter em sigilo o local da hospedagem justamente para evitar esse tipo de situação. No entanto, o plano falhou e os mexicanos descobriram onde a delegação estava.



Apesar disso, um forte esquema de segurança, com policiais armados e bloqueios nas ruas ao redor do hotel, impediu que os torcedores se aproximassem da entrada. Ainda assim, eles realizaram o protesto em um viaduto próximo do local, utilizando fogos de artifício, buzinas e instrumentos musicais.





Apesar da tentativa de atrapalhar a noite de descanso da delegação, a equipe de segurança da seleção inglesa afirmou ao jornal inglês The Sun que a ação teve pouco ou nenhum impacto sobre os jogadores.



Não é a primeira vez que uma situação como essa acontece. Antes do duelo contra o Equador, na fase de 16 avos de final, torcedores mexicanos também fizeram barulho com megafones e música alta em frente ao hotel da delegação equatoriana. O episódio levou a Federação Equatoriana de Futebol a formalizar uma reclamação junto à Fifa.



Antes da partida, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, já havia comentado sobre a possibilidade de manifestações próximas ao hotel e minimizou a situação.



"Não tivemos problema à noite ontem, a Fifa está alerta da situação, temos segurança ao redor. Esperamos dormir bem. Se perdermos algumas horas, teremos tempo para conseguir isso um pouco depois. Não quero falar sobre problemas que não existem. A população nos deu muito apoio, temos muito respeito. Falar sobre potenciais problemas não faz sentido para mim. Se vierem, os aceitaremos. É um torneio exigente, e a melhor forma de encarar isso é relaxado e focado", disse Tuchel.



México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na capital mexicana. Quem avançar enfrentará Brasil ou Noruega nas quartas de final, no próximo sábado (11). Leia mais: Brasil tem dois pendurados que podem perder quartas de final da Copa Apesar da tentativa de atrapalhar a noite de descanso da delegação, a equipe de segurança da seleção inglesa afirmou ao jornal inglês The Sun que a ação teve pouco ou nenhum impacto sobre os jogadores.Não é a primeira vez que uma situação como essa acontece. Antes do duelo contra o Equador, na fase de 16 avos de final, torcedores mexicanos também fizeram barulho com megafones e música alta em frente ao hotel da delegação equatoriana. O episódio levou a Federação Equatoriana de Futebol a formalizar uma reclamação junto à Fifa.Antes da partida, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, já havia comentado sobre a possibilidade de manifestações próximas ao hotel e minimizou a situação."Não tivemos problema à noite ontem, a Fifa está alerta da situação, temos segurança ao redor. Esperamos dormir bem. Se perdermos algumas horas, teremos tempo para conseguir isso um pouco depois. Não quero falar sobre problemas que não existem. A população nos deu muito apoio, temos muito respeito. Falar sobre potenciais problemas não faz sentido para mim. Se vierem, os aceitaremos. É um torneio exigente, e a melhor forma de encarar isso é relaxado e focado", disse Tuchel.México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na capital mexicana. Quem avançar enfrentará Brasil ou Noruega nas quartas de final, no próximo sábado (11).

Confira o Foguetório dos torcedores mexicanos: