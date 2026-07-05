'Valor Sentimental' em Melhor Filme Internacional no Oscar 2026 - AFP

'Valor Sentimental' em Melhor Filme Internacional no Oscar 2026AFP

Publicado 05/07/2026 08:30

Estados Unidos - Adversários na fase oitavas de final da maior competição de seleções do mundo, Brasil e Noruega se "reencontram" após disputarem a principal premiação do cinema. Naquela ocasião, os europeus levaram a melhor.

No Oscar 2026, o Brasil vivia a expectativa de vencer na categoria Melhor Filme Internacional com 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho. No entanto, o vencedor foi o drama norueguês 'Valor Sentimental', de Joachim Trier. O longa acompanha as irmãs Nora e Agnes em um reencontro com o pai, Gustav, um renomado cineasta.

Agora, a disputa será dentro das quatro linhas. Neste domingo (5), Brasil e Noruega vão medir forças no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Quem levar a melhor garante vaga nas quartas de final do torneio. O adversário desta fase virá do confronto entre México e Inglaterra, que vão se enfrentar no mesmo dia, mas a partir das 21h (de Brasília), na Cidade do México.

Tabu em jogo

Outro ingrediente para a partida é a escrita do Brasil de nunca ter vencido a Noruega. As duas seleções já se enfrentaram quatro vezes, com dois empates e duas vitórias dos europeus.

Um dos triunfos foi na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira entrou em campo já classificada e saiu na frente no placar, mas viu a Noruega virar e vencer o jogo por 2 a 1.