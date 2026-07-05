'Valor Sentimental' em Melhor Filme Internacional no Oscar 2026AFP
Após disputa no Oscar, Brasil e Noruega se encontram na Copa do Mundo
'Valor Sentimental' superou 'O Agente Secreto' na categoria Melhor Filme Internacional
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