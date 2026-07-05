Lucas Pinheiro Braathen conquistou a medalha de ouro no slalom gigante, nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina - Jure Makovec / AFP

Lucas Pinheiro Braathen conquistou a medalha de ouro no slalom gigante, nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-CortinaJure Makovec / AFP

Publicado 05/07/2026 07:00

Rio - Campeão olímpico de esqui alpino e primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen vive um duelo particular nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, coloca frente a frente duas nações que moldaram sua vida.

"Aqui é Brasil. Sempre foi e sempre será. Escolhi ser brasileiro. O Brasil representa minhas raízes, minha família e uma parte muito importante da minha identidade. A Noruega foi o país que me acolheu, onde cresci como atleta e como pessoa. Tenho um carinho enorme pelos dois países", disse Lucas Pinheiro Braathen em entrevista à Folha.

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas Pinheiro Braathen nasceu em Oslo, e iniciou a sua carreira na Noruega. O esquiador foi campeão do mundo com os noruegueses em 2023, mas decidiu voltar às origens maternas e passou a competir pelo Brasil. Em fevereiro deste ano, conquistou a medalha de ouro no slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina.

"Eu vejo isso muito mais como um privilégio. Representar o Brasil é uma responsabilidade enorme, porque estamos falando de um país apaixonado por esporte, com uma torcida que vive cada conquista de forma muito intensa", afirmou o esquiador, que se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Lucas Pinheiro se emocionou ao receber a medalha de ouro, em Milão-Cortina Dimitar Dilkoff / AFP

Embora tenha nascido na Noruega, Lucas Pinheiro Braathen sempre carregou as raízes brasileiras. Quando criança, jogava bola com os primos, o que despertou sua paixão pelo esporte. Torcedor do São Paulo e fã de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, o esquiador chegou a sonhar em ser jogador de futebol antes de descobrir o seu talento na neve.

"Futebol sempre foi minha paixão. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo foram meus primeiros ídolos. Se não fosse o futebol e a inspiração desses jogadores, eu não teria me tornado atleta", contou.

Após 28 anos, Brasil e Noruega voltam a se enfrentar em Copas do Mundo. Na edição de 1998, a seleção brasileira perdeu por 2 a 1, pela fase de grupos. Na época, Lucas Pinheiro Braathen nem era nascido. O esquiador, de 26 anos, acredita em um jogo equilibrado e com "muita emoção".

"Acho que será um jogo equilibrado porque as duas seleções têm qualidades diferentes e vivem um momento especial. Será com muita emoção", finalizou.