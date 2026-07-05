Casemiro em treino da Seleção: volante jogará terceiro jogo pendurado na Copa do Mundo de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Casemiro em treino da Seleção: volante jogará terceiro jogo pendurado na Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 05/07/2026 10:09

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), às 17h em Nova Jersey, com dois jogadores que precisam ter cuidado extra nos lances da partida. Casemiro e Danilo estão pendurados por terem recebido um cartão amarelo na fase anterior e, se forem novamente punidos, ficarão fora de uma eventual disputa de quartas de final da Copa do Mundo.

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Os dois são peças importantes no esquema de Carlo Ancelotti e podem dar uma grande dor de cabeça. Principalmente o lateral-direito do Flamengo, único da posição e que tornou-se titular após o improvisado Ibañez ter atuação muito ruim na estreia da seleção brasileira no torneio.

Os dois são peças importantes no esquema de Carlo Ancelotti e podem dar uma grande dor de cabeça. Principalmentee que tornou-se titular após o improvisado Ibañez ter atuação muito ruim na estreia da seleção brasileira no torneio.

Já para o volante, o risco de suspensão não é novidade. Ele já jogou assim nas duas últimas rodadas da fase de grupos, nas vitórias sobre Haiti e Escócia, porque recebeu um amarelo contra Marrocos.



Pelo regulamento da Copa do Mundo, os amarelos zeraram antes da fase de 16 avos e, por isso, Casemiro pôde ser advertido mais uma vez, contra o Japão. Caso ele e Danilo passem sem punição contra a Noruega e o Brasil se classifique, terão os cartões zerados.



E, caso a Seleção siga avançando, a conta para os jogadores continuará para mais dois jogos, quartas e semis, com risco de suspensão para a final.