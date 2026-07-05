Comemoração de MbappéCharly Triballeau / AFP

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Marcus Vinicius Balbino
A França derrotou o Paraguai por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no último sábado (4). Após a classificação, o astro Kylian Mbappé não perdeu a oportunidade de alfinetar os paraguaios e afirmou que a seleção francesa soube responder ao estilo de jogo do adversário.

"Sabíamos que tipo de jogo íamos ter. Se tivermos que sujar as mãos, sabemos como fazer. Sabemos jogar futebol sujo. Eles pensaram que íamos chegar e jogar de smoking, mas estávamos lá. Mesmo nesse jogo, fomos melhores do que eles. Esse é o futebol deles. Não existe jeito certo ou errado de jogar futebol. Eles tentaram nos provocar dessa forma, mas vencemos", disse Mbappé.
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Na partida, os franceses enfrentaram a retranca paraguaia, que atuou no esquema 5-4-1 para neutralizar o ataque da França. Além disso, o duelo foi marcado por provocações e fortes disputas físicas. Os franceses reclamaram da agressividade dos adversários, e o jogo teve momentos de empurra-empurra entre os jogadores.

O Paraguai conseguiu segurar a França durante boa parte da partida, mas o gol francês saiu após grande jogada individual de Doué, que sofreu falta dentro da área. Inicialmente, o árbitro mandou o lance seguir, mas foi chamado pelo VAR e assinalou o pênalti. Mbappé converteu a cobrança e abriu o placar aos 25 minutos.

Após balançar as redes, Mbappé provocou os paraguaios ao rir diante dos adversários e, ao apito final, recusou-se a cumprimentar o goleiro Orlando Gill.

Com a classificação, os franceses já têm adversário definido: enfrentarão o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.
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Comemoração de Mbappé
Kylian Mbappe, jogador da França, comemora seu gol durante a partida das oitavas de final entre Paraguai x França, na Copa do Mundo da FIFA, no Estádio da Filadélfia, Estados Unidos, neste sábado (04).
Mbappé celebra a classificação da França contra o Paraguai