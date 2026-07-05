Comemoração de Mbappé - Charly Triballeau / AFP

Comemoração de MbappéCharly Triballeau / AFP

Publicado 05/07/2026 13:01

A França derrotou o Paraguai por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no último sábado (4). Após a classificação, o astro Kylian Mbappé não perdeu a oportunidade de alfinetar os paraguaios e afirmou que a seleção francesa soube responder ao estilo de jogo do adversário.



"Sabíamos que tipo de jogo íamos ter. Se tivermos que sujar as mãos, sabemos como fazer. Sabemos jogar futebol sujo. Eles pensaram que íamos chegar e jogar de smoking, mas estávamos lá. Mesmo nesse jogo, fomos melhores do que eles. Esse é o futebol deles. Não existe jeito certo ou errado de jogar futebol. Eles tentaram nos provocar dessa forma, mas vencemos", disse Mbappé.





Na partida, os franceses enfrentaram a retranca paraguaia, que atuou no esquema 5-4-1 para neutralizar o ataque da França. Além disso, o duelo foi marcado por provocações e fortes disputas físicas. Os franceses reclamaram da agressividade dos adversários, e o jogo teve momentos de empurra-empurra entre os jogadores.



O Paraguai conseguiu segurar a França durante boa parte da partida, mas o gol francês saiu após grande jogada individual de Doué, que sofreu falta dentro da área. Inicialmente, o árbitro mandou o lance seguir, mas foi chamado pelo VAR e assinalou o pênalti. Mbappé converteu a cobrança e abriu o placar aos 25 minutos.



Após balançar as redes, Mbappé provocou os paraguaios ao rir diante dos adversários e, ao apito final, recusou-se a cumprimentar o goleiro Orlando Gill.



Com a classificação, os franceses já têm adversário definido: enfrentarão o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos. Leia mais: Virginia Fonseca aposta em gol de Vini Jr. em jogo do Brasil na Copa Na partida, os franceses enfrentaram a retranca paraguaia, que atuou no esquema 5-4-1 para neutralizar o ataque da França. Além disso, o duelo foi marcado por provocações e fortes disputas físicas. Os franceses reclamaram da agressividade dos adversários, e o jogo teve momentos de empurra-empurra entre os jogadores.O Paraguai conseguiu segurar a França durante boa parte da partida, mas o gol francês saiu após grande jogada individual de Doué, que sofreu falta dentro da área. Inicialmente, o árbitro mandou o lance seguir, mas foi chamado pelo VAR e assinalou o pênalti. Mbappé converteu a cobrança e abriu o placar aos 25 minutos.Após balançar as redes, Mbappé provocou os paraguaios ao rir diante dos adversários e, ao apito final, recusou-se a cumprimentar o goleiro Orlando Gill.Com a classificação, os franceses já têm adversário definido: enfrentarão o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.