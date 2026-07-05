Comemoração de MbappéCharly Triballeau / AFP
"Sabíamos que tipo de jogo íamos ter. Se tivermos que sujar as mãos, sabemos como fazer. Sabemos jogar futebol sujo. Eles pensaram que íamos chegar e jogar de smoking, mas estávamos lá. Mesmo nesse jogo, fomos melhores do que eles. Esse é o futebol deles. Não existe jeito certo ou errado de jogar futebol. Eles tentaram nos provocar dessa forma, mas vencemos", disse Mbappé.
Na partida, os franceses enfrentaram a retranca paraguaia, que atuou no esquema 5-4-1 para neutralizar o ataque da França. Além disso, o duelo foi marcado por provocações e fortes disputas físicas. Os franceses reclamaram da agressividade dos adversários, e o jogo teve momentos de empurra-empurra entre os jogadores.
O Paraguai conseguiu segurar a França durante boa parte da partida, mas o gol francês saiu após grande jogada individual de Doué, que sofreu falta dentro da área. Inicialmente, o árbitro mandou o lance seguir, mas foi chamado pelo VAR e assinalou o pênalti. Mbappé converteu a cobrança e abriu o placar aos 25 minutos.
Após balançar as redes, Mbappé provocou os paraguaios ao rir diante dos adversários e, ao apito final, recusou-se a cumprimentar o goleiro Orlando Gill.
Com a classificação, os franceses já têm adversário definido: enfrentarão o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.
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