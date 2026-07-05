Virginia Fonseca cita Vini Jr. em previsão para jogo entre Brasil e NoruegaReprodução / Instagram
No vídeo, o fã pergunta qual seria o resultado do confronto. "Quanto vai ser o jogo?", questionou ele. Virginia respondeu: "Eu acho que 3 a 2". Em seguida, ele quis saber quem marcaria os gols da Seleção Brasileira. "E quem vai fazer?", perguntou. A influenciadora, então, citou o atacante: "Ah, um do Vini, claro! E os outros dois, vamos ver...", opinou.
Uma seguidora encontrou Virgínia hoje e perguntou qual é o palpite dela para o jogo de amanhã.— WAGS Moments (@wagsmoments) July 4, 2026
A loira apostou em 3x2 para o Brasil, com um dos gols marcado por Vini Jr.
E vocês, qual é o palpite?
Reprodução: @/daily.natalves pic.twitter.com/gNab0vpoBM
Virginia está nos Estados Unidos para cumprir compromissos relacionados ao Mundial. Durante a passagem pelo país, ela alugou uma mansão em Saddle River, em Nova Jersey, na mesma região onde Vini Jr. também está hospedado.
A aproximação dos dois voltou a ser assunto desde o Dia dos Namorados. Na data, Virginia recebeu um buquê luxuoso, e Vini Jr. tem deixado comentários em uma publicações feitas por ela nas redes sociais. Os dois namoraram de outubro de 2025 a maio deste ano.
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