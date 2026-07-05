Virginia Fonseca cita Vini Jr. em previsão para jogo entre Brasil e Noruega - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca cita Vini Jr. em previsão para jogo entre Brasil e NoruegaReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2026 12:09

Rio - Virginia Fonseca, de 27 anos, citou Vini Jr., de 25, ao dar seu palpite para o jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A influenciadora foi abordada por um fã brasileiro em um shopping nos Estados Unidos, onde estava com os filhos, e respondeu sobre o placar da partida deste domingo (4). O momento foi registrado em vídeo e repercutiu por causa da menção ao jogador, apontado como seu ex-namorado e alvo de rumores de reconciliação.



No vídeo, o fã pergunta qual seria o resultado do confronto. "Quanto vai ser o jogo?", questionou ele. Virginia respondeu: "Eu acho que 3 a 2". Em seguida, ele quis saber quem marcaria os gols da Seleção Brasileira. "E quem vai fazer?", perguntou. A influenciadora, então, citou o atacante: "Ah, um do Vini, claro! E os outros dois, vamos ver...", opinou.