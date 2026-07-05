Davies, lateral do Canadá - Foto: Ozan Kose / AFP

Davies, lateral do Canadá Foto: Ozan Kose / AFP

Publicado 05/07/2026 12:00

Marrocos eliminou o Canadá no último sábado (4) ao vencer por 3 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O que chamou a atenção foi a ausência do canadense Alphonso Davies, que sequer entrou em campo. O lateral de 25 anos explicou a decisão e afirmou que optou por não atuar por não estar 100% fisicamente.



"Eu e o Jesse Marsch (técnico do Canadá) conversamos. Ele me perguntou se eu estava 100%, e eu respondi que não, para ser sincero. Obviamente, nós queremos jogadores 100% em campo para dar tudo de si. Senti que não estava nesse ponto, então tomamos essa decisão. Ou melhor, eu tomei a decisão de ficar no banco e dar oportunidade aos jogadores que podiam entregar 100% pelo país", disse Davies na zona mista após a partida, em declarações reproduzidas pelo site The Athletic.





Davies sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a semifinal da Liga dos Campeões. Apesar disso, foi convocado para a Copa do Mundo com a expectativa de se recuperar durante a competição. Nesta edição do Mundial, o lateral entrou em campo apenas contra a África do Sul na vitória por 1 a 0, na fase 16 avos de final, quando atuou por 15 minutos. Nos demais jogos, permaneceu no banco de reservas.



No confronto contra Marrocos, o placar só foi aberto no segundo tempo. Aos cinco minutos, Azzedine Ounahi marcou após assistência de Hakimi. O próprio Ounahi voltou a balançar as redes aos 37 minutos. Já nos acréscimos, Rahimi, que havia entrado no lugar de Saibari ainda no primeiro tempo, fechou a vitória por 3 a 0.



Com a classificação, os marroquinos já têm adversário definido: enfrentarão a França pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos. Leia mais: Torcedores mexicanos fazem foguetório em frente hotel da Inglaterra Davies sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a semifinal da Liga dos Campeões. Apesar disso, foi convocado para a Copa do Mundo com a expectativa de se recuperar durante a competição. Nesta edição do Mundial, o lateral entrou em campo apenas contra a África do Sul na vitória por 1 a 0, na fase 16 avos de final, quando atuou por 15 minutos. Nos demais jogos, permaneceu no banco de reservas.No confronto contra Marrocos, o placar só foi aberto no segundo tempo. Aos cinco minutos, Azzedine Ounahi marcou após assistência de Hakimi. O próprio Ounahi voltou a balançar as redes aos 37 minutos. Já nos acréscimos, Rahimi, que havia entrado no lugar de Saibari ainda no primeiro tempo, fechou a vitória por 3 a 0.Com a classificação, os marroquinos já têm adversário definido: enfrentarão a França pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.