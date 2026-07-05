O Brasil teve atuação ruim diante da Noruega, perdeu por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final - Jewel Samad / AFP

O Brasil teve atuação ruim diante da Noruega, perdeu por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de finalJewel Samad / AFP

Publicado 05/07/2026 21:31 | Atualizado 05/07/2026 21:52



Estados Unidos - Tetracampeão do mundo pelo Brasil, em 1994, Romário analisou a eliminação da Seleção para a Noruega , neste domingo (5), em Nova Jersey. A Amarelinha teve atuação ruim, perdeu por 2 a 1 e deu adeus ao torneio nas oitavas de final.

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“Infelizmente, hoje o Brasil foi pequeno. A posse de bola da Noruega, até o gol de Haaland, não tava machucando a gente, mas, mesmo assim, deixamos os caras mandarem na partida desde o primeiro minuto. O Brasil jogou mal, mas criou chances e melhorou um pouquinho em determinado momento. Mas foi pouco. Muito pouco”, iniciou o ex-jogador, nas redes sociais.



“Em Copa, todo jogo é final. E hoje o Brasil não entrou com essa mentalidade. Foi um futebol lamentável, digno de quem mereceu ser eliminado”, completou.

Os gols noruegueses foram de Haaland, já na reta final do segundo tempo. Neymar, de pênalti, descontou para os brasileiros praticamente no último lance.

“Apareceu a diferença que decide jogo grande: os caras tinham o Haaland, um matador. A gente não tem. Ele teve as chances e marcou dois gols”, ponderou Romário.

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A publicação de Romário



