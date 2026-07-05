Vini Jr, no jogo contra a Noruega - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr, no jogo contra a NoruegaWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 20:00 | Atualizado 05/07/2026 20:00

Rio - O Brasil vive a sua pior sequência sem títulos na história das Copas do Mundo. Eliminado nas oitavas de final diante da Noruega , neste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a seleção brasileira vai superar o período de 24 anos de jejum entre as conquistas do tri em 1970 e do tetra em 1994.

O último título do Brasil em Copas do Mundo foi em 2002, quando conquistou o penta. Desde então, foram seis eliminações em fases eliminatórias: nas quartas de final em 2006, 2010, 2018 e 2022, na semifinal em 2014 e, agora, nas oitavas de final em 2026.

O jejum do Brasil, que chegará a 28 anos na Copa do Mundo de 2030, é o terceiro maior ativo. Somente Uruguai (76 anos) e Inglaterra (60 anos) possuem uma sequência maior. A seleção uruguaia conquistou o último título em 1950, enquanto os ingleses não vencem desde 1966.

Na história das Copas, considerando jejuns ativos e encerrados, o atual período sem títulos do Brasil já é o quinto maior de todos os tempos. Uruguai e Inglaterra lideram, enquanto a Itália encerrou uma seca de 44 anos (entre 1938 e 1982) e a Argentina de 36 anos (entre 1986 e 2022).

Maiores períodos sem títulos na história das Copas:

1º - Uruguai: 76 anos (1950–2026) - Ativo

2º - Inglaterra: 60 anos (1966–2026) - Ativo

3º - Itália: 44 anos (1938–1982) - Encerrado

4º - Argentina: 36 anos (1986–2022) - Encerrado

5º - Brasil: 24 anos (1970–1994) - Encerrado

6º - Alemanha: 24 anos (1990–2014) - Encerrado

7º - Brasil: 24 anos (2002–2026) - Ativo

8º - França: 20 anos (1998–2018) - Encerrado

9º - Itália: 20 anos (2006–2026) - Ativo

10º - Espanha: 16 anos (2010–2026) - Ativo

11º - Alemanha: 12 anos (2014–2026) - Ativo

12º - França: 8 anos (2018–2026) - Ativo

13º - Argentina: 4 anos (2022–2026) - Ativo