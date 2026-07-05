Torcedores sofreram com eliminação do BrasilErica Martin

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João Alexandre Borges
Rio - Os torcedores brasileiros, que acompanharam a partida contra a Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na Fifa Fan Fest, em Copacabana, mostraram decepção com a eliminação, depois da derrota por 2 a 1, em Nova Jersey. O quinto jogo da Seleção na competição foi de muita apreensão e teve um final triste.
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Luci Figueiredo lamentou postura do Brasil na partida - Erica Martin / Agência O Dia
Marcelo Araujo pediu mudança de comanda na Seleção - Erica Martin / Agência O Dia
Torcedores sofreram com eliminação do Brasil - Erica Martin / Agência O Dia
Torcedores sofreram com eliminação do Brasil - Erica Martin / Agência O Dia
Torcedores sofreram com eliminação. Ninguém queria acreditar - Erica Martin / Agência O Dia
Estudante Thaysa Pinheiro mostra frustração em jogo do Brasil - Erica Martin / Agência O Dia
Torcedores sofreram com eliminação do Brasil - Erica Martin / Agência O Dia
Torcedores sofreram com eliminação do Brasil - Erica Martin / Agência O Dia
Torcedores sofreram com eliminação do Brasil - Erica Martin / Agência O Dia
Torcedores sofreram com eliminação do Brasil - Erica Martin / Agência O Dia
A estudante Thaysa Pinheiro, de 24 anos, se emocionou bastante durante o jogo. Ao analisar a atuação da Seleção, a jovem criticou algumas decisões dos atletas em campo.
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"A gente perdeu muito passe de bobeira, muito jogo individual de bobeira, faltou jogo coletivo. Estou frustrada. Mas é isso, faz parte do jogo, faz parte do esporte. Daqui a quatro anos, o Hexa vem. Não vejo como vexame", disse.
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Ao analisar o desempenho de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo, Thaysa criticou algumas decisões do técnico, mas afirmou que a experiência do italiano precisa ser respeitada.
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"Eu acho que ele poderia ter sido mais flexível em relação a algumas decisões. Mas como eu não sou técnica, respeito as decisões dele", afirmou.
A funcionária pública e arquiteta Luci Figueiredo Bandeira, de 69 anos, criticou o fato da seleção brasileira deixar bastante a Noruega com a posse de bola, durante a maior parte da partida.
"Acho que faltou uma marcação melhor. O Brasil deixou a Noruega chegar. Tivemos chances, mas não deu. Infelizmente", disse.
Por fim, o advogado Marcelo Araujo Menezes, de 57 anos, se disse frustrado com a eliminação e pediu uma troca de comando na seleção brasileira para a Copa do Mundo
"Sentimento de tristeza, amargura e tudo. Desde o começo eu gostaria que o Luis Enrique deveria ser o técnico da seleção brasileira e não o Ancelotti. O treinador mexeu certo, mas o Brasil não conseguiu desenvolver vencer o adversário que era duro", disse.