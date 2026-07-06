Zé Felipe se revolta com atitude de Vini Jr. - Reprodução

Zé Felipe se revolta com atitude de Vini Jr.Reprodução

Publicado 06/07/2026 06:54

Rio - A postura de alguns jogadores depois da derrota do Brasil para a Noruega, neste domingo (5), pela Copa do Mundo incomodou alguns famosos. O cantor Zé Felipe se revoltou ao ver Vini Jr. falar com o jogador Erling Haaland, enquanto Erika Januza criticou o choro de Neymar Jr.

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A namorada de Arlindinho publicou uma foto, no Instagram Stories, em que Raphinha consolava Neymar no gramado, e reclamou do camisa 10. "Fez nada a Copa inteira e agora faz drama chorando. Olha…", escreveu a intérprete de Niara em "A Nobreza do Amor".

Já o cantor Zé Felipe reagiu ao vídeo, publicado pelo perfil Choquei, em que Vini Jr. cumprimenta Erling Haaland, que marcou os gols da Noruega na partida. "Toma no c*. Cumprimenta minha chibata (termo utilizado para fazer menção ao próprio órgão sexual)", reclamou.

A atriz Elisa Lucinda, no ar como Zuzu em "Coração Acelerado", analisou a derrota da Seleção. "O Brasil perdeu a Copa com merecimento. Está jogando longe da ancestralidade do nosso futebol porque não se atira, não joga com raça. O molho que víamos nas Copas que ganhamos no passado e na seleção de Cabo Verde não estava presente na nossa, coordenada por (Carlo) Ancelotti. Acho inclusive que mesmo sendo considerado um bom técnico, ele não pode nem ensinar raça", comentou.

Na legenda do Instagram, ela ainda mencionou os jogadores brasileiros e a influência das bets no futebol. "Jogadores ricos desde novinhos, milionários, garotos propagandas das nefastas e perniciosas bets não podem ter raça em campo. Não vestem a nação. Neymar, uma espécie de ficção ambulante mas sem ser um cara de atitude éticamente aconselhável como um ídolo para nossos jovens. Não choremos. Não jogamos um jogo de campeonato hoje. Foi um jogo que a gente queria ver nele o que vimos na seleção cabo verdeana que até agora ninguém consegue esquecer. Não aconteceu a vitória. Perdemos porque não somos hoje uma seleção campeã", disse.

"Nosso futebol está sequestrado pelo poder do dindim. E, para falar a verdade, um país em guerra deveria ser considerado impedido de sediar um encontro mundial de nações. E muito menos a FIFA deveria passar pano como passou em todo o racismo e xenofobia que continua presente nos bastidores desta Copa. Uma vergonha. A melhor coisa tem sido ver o poder dos 'pequenos', principalmente africanos, peitando antigos colonizadores. Dias melhores virão", concluiu.

Ironia ao comportamento de Neymar

Ainda durante o jogo do Brasil contra a Noruega, a comentarista Ana Thaís Matos, da TV Globo, ironizou a postura de Neymar em campo. Ele provocou o goleiro do time rival na hora de bater o pênalti e também brigou em outro momento. "Bela participação do Neymar no jogo. Pra quem esperava que ele fosse decidir a Copa do Mundo para o Brasil, está aí arrumando briga na reta final da partida!", falou Ana. O narrador Everaldo Marques comentou: "Pra isso que ele veio?".