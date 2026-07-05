Marquinhos pediu desculpas por eliminação - AFP

Marquinhos pediu desculpas por eliminaçãoAFP

Publicado 05/07/2026 19:18

Rio - Capitão da seleção brasileira, Marquinhos, lamentou a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo diante da Noruega. O defensor, de 33 anos, pediu desculpas pelo fracasso nas oitavas de final e reforçou o seu desejo que os torcedores apoiem os jovens que iniciarão o novo ciclo visando a Copa do Mundo de 2030.

"Nessas horas é muito difícil falar. Pela experiência que a gente tem, esses jogos são complicados, toda bola é decisiva. A Noruega foi mais qualificada nas chances que tiveram e a gente não. Tivemos grandes chances, tivemos pênaltis. Precisamos assumir nossa culpa, eu sou o capitão, eu e os experientes. A gente pede para que tenham paciência com os mais jovens e que apoiem", afirmou.

Marquinhos citou o ciclo difícil que a seleção brasileira viveu nos últimos quatro anos, com mudanças de treinador, mas voltou a pedir desculpas pela eliminação diante da Noruega.

"O ciclo que tivemos foi muito tumultuado, é um pouco difícil exigir tanto, diante das dificuldades. Mas peço desculpas ao povo brasileiro. Me perdoem, peço desculpas", disse.