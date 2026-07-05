Haaland marcou duas vezes e se tornou o novo carrasco da seleção brasileira em Copas do Mundo - Odd Andersen / AFP

Haaland marcou duas vezes e se tornou o novo carrasco da seleção brasileira em Copas do MundoOdd Andersen / AFP

Publicado 05/07/2026 20:52 | Atualizado 05/07/2026 20:53

O ex-jogador Vampeta "previu" que o Brasil seria eliminado para a Noruega com gol de Haaland. Ele deu a declaração durante participação em episódio no 'Charla Podcast' junto com o ex-goleiro Marcos, transmitido no último dia 28 de abril.

"Quando sair para a Noruega, eu vou gravar", disse, arrancando risadas dos apresentadores e de Marcos. "Gol do Haaland. 'Marquinhos foi dominar na frente do Haaland, sabendo que é o Haaland…'", afirmou o ex-jogador, tentando imaginar como seria o lance da eliminação.

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De fato, foi o craque norueguês que marcou os dois gols na De fato, foi o craque norueguês que marcou os dois gols na derrota por 2 a 1, neste domingo (5) . O time europeu controlou a maior parte do confronto e avançou às quartas de final com autoridade, enquanto o Brasil chega ao maior período de tempo sem ganhar um título de Copa na sua história.

Confira o vídeo

O momento em que Vampeta fala sobre Haaland e Noruega pode ser visto aos 2:28.