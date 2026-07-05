Brasil teve má atuação e não conseguiu parar Haaland, autor dos gols norueguesesCharly Triballeau / AFP
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