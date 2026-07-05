Brasil teve má atuação e não conseguiu parar Haaland, autor dos gols norueguesesCharly Triballeau / AFP

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Theo Faria
A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo repercutiu na imprensa internacional. A Seleção deu adeus ao torneio ao perder para a Noruega, por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey. Haaland fez os dois gols noruegueses, já no fim do segundo tempo. Neymar, praticamente no último lance, descontou para os brasileiros, de pênalti.
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O ‘Olé’, da Argentina, tratou o resultado como uma “surpresa mundial”. Já o ‘As’, da Espanha, apontou que a Amarelinha deixou a competição de “maneira amarga”.
O ‘Marca’, também espanhol, exaltou o atacante norueguês e o chamou de “cyborg”. A ‘Gazzetta dello Sport’, da Itália, brincou e escreveu que “Haaland é maior que o Brasil”. Ele ainda ganhou elogios do ‘The Guardian’, da Inglaterra.
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A repercussão pelo mundo

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Repercussão da derrota do Brasil para a Noruega no 'As', da Espanha - Reprodução / As
Repercussão da derrota do Brasil para a Noruega no 'Marca', da Espanha - Reprodução / Marca
Repercussão da derrota do Brasil para a Noruega no 'Gazzetta dello Sport', da Itália - Reprodução / Gazzetta dello Sport
Repercussão da derrota do Brasil para a Noruega no 'The Guardian', da Inglaterra - Reprodução / The Guardian
 