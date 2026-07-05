México e Inglaterra vão se enfrentar por vaga nas quartas de finalAFP
Forte chuva muda horário de México e Inglaterra no Azteca
Duelo foi transferido para as 22 h (de Brasília)
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