México e Inglaterra vão se enfrentar por vaga nas quartas de final - AFP

México e Inglaterra vão se enfrentar por vaga nas quartas de finalAFP

Publicado 05/07/2026 20:28

Rio - A partida entre México e Inglaterra, que irá acontecer neste domingo (5) teve seu horário alterado. Por conta de uma forte chuva e tempestade que cai na Cidade do México, o jogo que começaria às 21h (de Brasília), agora está marcado para 22 horas (de Brasília).

O dilúvio atingiu a Cidade do México desde cedo. O temporal mobilizou as autoridades, que passaram a monitorar as condições climáticas por conta do protocolo para tempestades implementado na Copa do Mundo.

Não é a primeira vez que isso acontece em uma partida no local. No último dia 30, o jogo válido pela segunda fase da Copa entre México e Equador também teve início adiado em 1h por conta do protocolo para tempestades.

O vencedor do duelo será o adversário da Noruega nas quartas de final da Copa. Os europeus derrotaram o Brasil por 2 a 1 e chegaram pela primeira vez na história nesta fase do torneio.