Neymar aos prantos após eliminação do Brasil para a Noruega - Odd Andersen / AFP

Neymar aos prantos após eliminação do Brasil para a NoruegaOdd Andersen / AFP

Publicado 05/07/2026 20:30 | Atualizado 05/07/2026 20:33

Rio - Na última Copa do Mundo da carreira, Neymar alcançou uma marca especial. Na derrota para a Noruega por 2 a 1 , neste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o camisa 10 igualou Pelé como os únicos brasileiros que marcaram em quatro Copas diferentes.

Pelé fez gols nas Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970. Já Neymar, por sua vez, fez em 2014, 2018, 2022 e, agora, 2026. Maior artilheiro da história da seleção brasileira, o atacante balançou as redes em cobrança de pênalti, já nos acréscimos, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação nas oitavas de final.

Neymar estreou em Copas em 2014, no Brasil, quando fez quatro gols (dois contra a Croácia e dois contra Camarões). Em 2018, na Rússia, marcou apenas dois gols, diante da Costa Rica e México. Já em 2022, fez um contra Coreia do Sul e Croácia. Por fim, marcou contra a Noruega, em 2026.

Já Pelé, por sua vez, fez 12 gols em 14 jogos, distribuídos em quatro Copas. O Rei do futebol fez seis gols na Copa de 1958, um em 1962 e em 1966, além de quatro gols em 1970. O eterno camisa 10 poderia ter feito mais, mas sofreu com pancadas e lesões nas edições de 1962 e 1966.

Com o gol marcado diante da Noruega, Neymar chegou a nove gols na história das Copas. Com isso, ele igualou Ademir Menezes, Vavá e Jairzinho, que também fizeram nove, como o terceiro maior artilheiro brasileiro em Mundiais. Somente Ronaldo (15) e Pelé (12) ficam na frente.