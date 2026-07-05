Seleção foi derrotada pela Noruega por 2 a 1 - WilliangVolcov/Parceiro/Agência O Dia

Seleção foi derrotada pela Noruega por 2 a 1WilliangVolcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 20:40

Rio - Algoz da seleção brasileira na Copa do Mundo, o atacante Erling Haaland, de 25 anos, exaltou a classificação da Noruega. O centroavante afirmou que a vitória por 2 a 1 sobre a equipe de Carlo Ancelotti foi a maior atuação da história do seu país em um jogo de futebol.

"Essa partida é a maior da história da Noruega. A gente tem orgulho de ter vencido o Brasil e a Costa do Marfim. Temos muito orgulho disso. Contra o Brasil, fizemos uma grande partida. Isso vai inspirar muitos jovens, como eu fui inspirado quando era jovem. Temos muito orgulho do que conseguimos aqui", disse o centroavante.

Com os dois gols marcados contra o Brasil, Haaland igualou as marcas de Lionel Messi e de Kylian Mbappé na Copa do Mundo. Os três são os artilheiros da competição com sete bolas no fundo das redes.

A Noruega irá enfrentar o vencedor de México ou a Inglaterra no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. A partida valerá uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.