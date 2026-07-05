Neymar sai desolado de campo após eliminação na Copa do Mundo - AFP

Neymar sai desolado de campo após eliminação na Copa do MundoAFP

Publicado 05/07/2026 21:22

O ciclo de Neymar na Seleção pode ter chegado ao fim. O jogador indicou que não vestirá mais a camisa do Brasil após a derrota para a Noruega por 2 a 1 , neste domingo (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse, em entrevista à 'ge tv', fazendo referência ao estádio MetLife, palco do confronto e onde o jogador estreou pela seleção brasileira, em um amistoso contra os Estados Unidos realizado em 2010.

Neymar foi o autor do único gol do Brasil na partida, de pênalti, já nos acréscimos. Apesar disso, ele recebeu críticas pela sua postura antes e depois da cobrança, quando provocou o goleiro Nyland, mesmo com o time de Ancelotti perdendo o jogo.

O atleta chegou a 80 gols em 129 partidas pela Seleção, consolidando-se como o maior artilheiro em jogos oficiais pela Amarelinha. Pela equipe nacional, conquistou a Copa das Confederações 2013 e a medalha de ouro nas Olimpíadas 2016.