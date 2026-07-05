Luciano Huck pede que Gabriel Magalhães pare Haaland em Brasil x Noruega - Reprodução / Instagram

Luciano Huck pede que Gabriel Magalhães pare Haaland em Brasil x NoruegaReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2026 13:05 | Atualizado 05/07/2026 13:05

Rio - Luciano Huck entrou no clima da torcida pela Seleção Brasileira antes do duelo contra a Noruega, marcado para este domingo (5), pela Copa do Mundo. Em vídeo publicado no TikTok, o apresentador fez um pedido direto a Gabriel Magalhães, zagueiro do Brasil, e arrancou risadas dos internautas ao citar a missão de parar Erling Haaland, principal ameaça da equipe adversária.



No registro, Huck aparece a caminho da casa do jogador brasileiro e explica o motivo da visita. "Indo pessoalmente pedir para o Gabriel Magalhães acabar com o Haaland", disse o apresentador.



O pedido também ganhou força por causa do histórico entre Gabriel e Haaland. Os dois criaram uma rivalidade nos últimos anos por causa de duelos entre Arsenal, clube do zagueiro brasileiro, e Manchester City, time do atacante norueguês. Em setembro de 2024, após um empate por 2 a 2 entre as equipes, Haaland atirou a bola na nuca de Gabriel durante a comemoração de um gol marcado nos acréscimos. Na mesma partida, o norueguês ainda provocou o técnico Mikel Arteta com a frase "mantenha a humildade".



A resposta veio meses depois. Em fevereiro de 2025, na goleada do Arsenal por 5 a 1 sobre o Manchester City, Gabriel comemorou um gol de sua equipe ao gritar na direção de Haaland. O brasileiro explicou o gesto depois da partida. "Fiz isso porque ele jogou a bola na minha cabeça, para provocá-lo da mesma forma que ele me provocou. No momento em que marcamos o gol, ele estava bem ao meu lado, então comecei a gritar no ouvido dele", afirmou.



A tensão entre os dois não parou por aí. Em outro confronto, Haaland comemorou uma vitória sobre o Arsenal com versos de "Good Feeling", de Flo Rida, diante das câmeras. Depois, Gabriel usou a mesma música em uma publicação para celebrar o título da Premier League conquistado pelo Arsenal, em mais uma resposta ao rival.



Nos comentários do vídeo de Huck, usuários elogiaram a iniciativa e trataram o apelo como parte da corrente de apoio à Seleção. "Te amo, Angélico [apelido que une Luciano e Angélica]. Se a gente ganhar, foi sua culpa", escreveu um perfil. "Show de bola", afirmou outro. "Gostamos assim, bem empenhadinho para ajudar a conquistar nosso hexa", comentou mais um.



Agora, a rivalidade ganha um novo capítulo, desta vez na Copa do Mundo. Haaland chega ao confronto como uma das principais armas da Noruega, com cinco gols marcados no torneio, enquanto Gabriel vira uma das apostas da defesa brasileira para tentar neutralizar o atacante.