Bruno Guimarães em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Jornal exalta Bruno Guimarães e o compara a astro: 'Olise do Brasil'
Jogador, de 28 anos, tem quatro assistências na Copa
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