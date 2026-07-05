Bruno Guimarães em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 05/07/2026 13:53

Rio - Em grande fase pela seleção brasileira, o meia Bruno Guimarães, de 28 anos, recebeu elogios do jornal espanhol "AS". Segundo maior garçom da Copa do Mundo, o jogador foi comparado a Michael Olise, apoiador da seleção francesa. Os dois são destaques na competição.

"Ele já acumula quatro assistências no torneio, ficando atrás apenas de outro mágico como Michael Olise (5). Ele é o brasileiro com mais assistências em uma Copa do Mundo desde Pelé em 1970 (6) e, se tudo continuar como está, poderá superar o recorde do "Rei"", disse o diário.

O "AS" também destacou a evolução de Bruno Guimarães com a chegada de Carlo Ancelotti. Antes, o meia do Newcastle não era unanimidade na seleção brasileira.

"Apesar de ser uma estrela na Inglaterra, ainda havia quem duvidasse do seu talento no Brasil. A Copa do Mundo confirmou definitivamente a carreira de Bruno Guimarães. Um jogador completo, um camisa 8 com faro de gol, Carlo Ancelotti o declarou "intocável" para a seleção brasileira. O tempo provou que ele estava certo, quando ninguém mais o fez", concluiu.