Martinelli será titular - Nelson Terme / CBF

Martinelli será titularNelson Terme / CBF

Publicado 05/07/2026 15:21 | Atualizado 05/07/2026 15:57

Rio - A Seleção brasileira está escalada para enfrentar a Noruega. O atacante Gabriel Martinelli será o substituto de Lucas Paquetá na partida deste domingo (5), em Nova Jersey, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com isso, Danilo Santos e Endrick continuarão no banco de reservas na partida.

Martinelli entrou no segundo tempo na vitória sobre o Japão por 2 a 1 pela segunda fase. O atacante do Arsenal foi autor do gol da virada no fim da partida, que garantiu a classificação do Brasil para as oitavas de final.

A Seleção vai para campo com: Alisson, Danilo Luiz, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Vini Jr, Gabriel Martinelli, Rayan e Matheus Cunha.

Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. O vencedor do confronto irá encarar quem passar de México e Inglaterra, que também joga neste domingo, às 21h (de Brasília).