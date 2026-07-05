Gill faz reposição de bola enquanto é observado por MbappéWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
"Na América do Sul, estamos acostumados a isso. Hoje se notou que ele se complicou com isso. Não gostam dos choques, mas isso é futebol", disse.
Gill, eleito o melhor em campo na derrota do Paraguai por 1 a 0, também esclareceu, na zona mista, sobre o momento que tentou cumprimentar o atleta do Real Madrid após o fim do jogo, mas foi ignorado e em seguida, jogou uma bola nas costas do francês.
"Eu só estendi minha mão para felicitá-lo pela vitória, mas, como ele me ignorou, em entrei em um momento de cabeça quente. Só fiz isso [arremessar a bola na direção de Mbappé], mas depois me tranquilizei", afirmou.
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'Eles tentaram, mas vencemos'
"Sabíamos que tipo de jogo íamos ter. Se tivermos que sujar as mãos, sabemos como fazer. Sabemos jogar futebol sujo. Eles pensaram que íamos chegar e jogar de smoking, mas estávamos lá. Mesmo nesse jogo, fomos melhores do que eles. Esse é o futebol deles. Não existe jeito certo ou errado de jogar futebol. Eles tentaram nos provocar dessa forma, mas vencemos."
Agora, os franceses encaram o Marrocos na próxima quinta-feira (9), às 17h, no estádio de Boston, pelas quartas de final da Copa do Mundo.
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