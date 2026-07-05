Gill faz reposição de bola enquanto é observado por Mbappé - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Gill faz reposição de bola enquanto é observado por MbappéWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 15:53





"Na América do Sul, estamos acostumados a isso. Hoje se notou que ele se complicou com isso. Não gostam dos choques, mas isso é futebol", disse.



Gill, eleito o melhor em campo na derrota do Paraguai por 1 a 0, também esclareceu, na zona mista, sobre o momento que tentou cumprimentar o atleta do Real Madrid após o fim do jogo, mas foi ignorado e em seguida, jogou uma bola nas costas do francês.



"Eu só estendi minha mão para felicitá-lo pela vitória, mas, como ele me ignorou, em entrei em um momento de cabeça quente. Só fiz isso [arremessar a bola na direção de Mbappé], mas depois me tranquilizei", afirmou.



LEIA MAIS: Mbappé alfineta Paraguai após classificação da França na Copa do Mundo O goleiro do Paraguai, Orlando Gill, respondeu às acusações do atacante Kylian Mbappé de que a seleção sul-americana teria jogado sujo na derrota para a França , neste sábado (4), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na avaliação do arqueiro, os europeus "não estão acostumados" com esse estilo de imposição."Na América do Sul, estamos acostumados a isso. Hoje se notou que ele se complicou com isso. Não gostam dos choques, mas isso é futebol", disse.Gill, eleito o melhor em campo na derrota do Paraguai por 1 a 0, também esclareceu, na zona mista, sobre o momento que tentou cumprimentar o atleta do Real Madrid após o fim do jogo, mas foi ignorado e em seguida, jogou uma bola nas costas do francês."Eu só estendi minha mão para felicitá-lo pela vitória, mas, como ele me ignorou, em entrei em um momento de cabeça quente. Só fiz isso [arremessar a bola na direção de Mbappé], mas depois me tranquilizei", afirmou.

'Eles tentaram, mas vencemos'

A partida foi marcada por provocações de ambos os lados. Mbappé, autor do gol da vitória da França, alfinetou o Paraguai em entrevista depois do apito final, dizendo que os europeus ganharam até no jogo sujo.



"Sabíamos que tipo de jogo íamos ter. Se tivermos que sujar as mãos, sabemos como fazer. Sabemos jogar futebol sujo. Eles pensaram que íamos chegar e jogar de smoking, mas estávamos lá. Mesmo nesse jogo, fomos melhores do que eles. Esse é o futebol deles. Não existe jeito certo ou errado de jogar futebol. Eles tentaram nos provocar dessa forma, mas vencemos."



Agora, os franceses encaram o Marrocos na próxima quinta-feira (9), às 17h, no estádio de Boston, pelas quartas de final da Copa do Mundo.