Torcedor Caíque Fé levou a taça da Copa do Mundo para Copacabana - João Alexandre Borges/Agência O Dia

Torcedor Caíque Fé levou a taça da Copa do Mundo para CopacabanaJoão Alexandre Borges/Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 15:45 | Atualizado 05/07/2026 15:50

Rio - Em busca do hexa, o Brasil enfrenta a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Confiantes na seleção brasileira, os torcedores se reuniram na praia de Copacabana, levaram "taça" e esbanjaram confiança.

"Venho com a taça sempre. Ela vale ouro. O hexa vai ser nosso. Expectativa de um bom jogo, que venha a Noruega. Não vai ser um jogo fácil não, mas nós vamos vencer. Brasil sempre em primeiro lugar. Somos o único penta. Eles vão remar na praia de Copacabana", disse o conhecido torcedor Caíque Fé.

Vera Brito, de 66 anos, acompanhou o jogo do Brasil em Copacabana João Alexandre Borges/Agência O Dia

Sempre presente nos eventos, Caíque Fé não foi o único que levou a taça para profetizar o hexa. Vera Brito, de 66 anos, também levou uma "réplica" do troféu da Copa do Mundo para o evento em Copacabana. A aposentada mostrou muita empolgação e apostou até em gol de Vini Jr.

"Sempre trago (a taça). Estou confiante. Espero que o Brasil passe hoje e estaremos aqui na final. Hoje vai dar Brasil. Vamos mandar os noruegueses embora. Eu torço pelo Brasil e vamos vencer. Nós somos brasileiros", afirmou Vera Brito.

Sem conquistar o título da Copa do Mundo há 24 anos, o Brasil tenta encerrar o jejum no mesmo país-sede em que conquistou o tetra. Em caso de classificação, a seleção brasileira enfrentará o vencedor de México e Inglaterra, que se enfrentam ainda neste domingo, às 21h, no Azteca, na Cidade do México.