Michael Olise recebeu cartão amarelo contra o ParaguaiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
França cogita pedir à Fifa anulação de cartão amarelo de Olise
Atacante foi punido por uma confusão com Galarza
Luxemburgo detona Ancelotti após eliminação: 'Jogou com medo'
Ex-técnico também cobrou treinador da Seleção por baixa utilização de Neymar na Copa
CBF se manifesta depois da eliminação da seleção brasileira
Amarelinha perdeu para a Noruega e está fora da Copa do Mundo de 2026
Romário analisa queda do Brasil para a Noruega: ‘Futebol lamentável’
Tetracampeão mundial não gostou da atuação dos brasileiros diante dos noruegueses
Neymar indica adeus à Seleção após eliminação: 'Tentei, agora acabou'
Jogador fez o único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega
Freguesia? Brasil vê tabu diante da Noruega ser ampliado
A Seleção perdeu para os europeus por 2 a 1 neste domingo (5) e deu adeus à Copa do Mundo de 2026
Surto de gripe preocupa Colômbia antes de partida contra Suíça
Seleção sul-americana irá encarar a Suíça na próxima terça (7)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.