Michael Olise recebeu cartão amarelo contra o Paraguai - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Michael Olise recebeu cartão amarelo contra o ParaguaiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 16:45 | Atualizado 05/07/2026 21:56

Rio - A Federação Francesa de Futebol estuda protocolar um pedido na Fifa para anular o cartão amarelo recebido pelo atacante Michael Olise, na vitória sobre o Paraguai, neste último sábado (4), na Filadélfia, pelas oitavas de final. O camisa 11 foi punido por uma confusão com Galarza.

Michael Olise recebeu cartão amarelo após desentendimento com Galarza. No lance, o jogador paraguaio reclamou de ter sido acertado no rosto. Porém, a Federação Francesa de Futebol entende que as imagens deixam claro que não houve contato por parte do atacante francês.

A possibilidade ganhou ainda mais força após a Fifa anular a suspensão do atacante Balogun, dos Estados Unidos, que foi expulso na vitória sobre a Bósnia, no dia 1º de julho. Com isso, o jogador deveria cumprir suspensão contra a Bélgica, nas oitavas de final, mas ficará à disposição.

Com a vitória sobre o Paraguai, a França garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção francesa enfrentará Marrocos, que eliminou o anfitrião Canadá, na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.