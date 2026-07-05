Presidente da Conmebol, Alejandro DomínguezReprodução / Instagram
Paraguaio, presidente da Conmebol critica França: 'Não é o que dizem'
Alejandro Domínguez também destacou desempenho da seleção do seu país em postagem nas redes sociais
Paraguaio, presidente da Conmebol critica França: 'Não é o que dizem'
Alejandro Domínguez também destacou desempenho da seleção do seu país em postagem nas redes sociais
Bélgica critica liberação de jogador dos EUA na Copa do Mundo
Fifa suspendeu o cartão vermelho de Balogun, que poderá atuar nas oitavas de final
CR7 se irrita com nova pergunta sobre parar: 'Não será quando vocês quiserem'
Atacante, de 41 anos, defende a seleção portuguesa
Bruno Guimarães é primeiro a perder pênalti em Copas desde Zico
Meia errou cobrança aos 13 minutos do primeiro tempo, contra a Noruega
Lateral do Paraguai revela provocação de Mbappé: ‘Quer um beijo?’
Juan Cáceres travou duelo particular com o francês nas oitavas da Copa do Mundo
Vídeo! Seleção de Cabo Verde é recebida no país por multidão em festa
Milhares de pessoas compareceram ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela e seguiram em desfile na capital do país
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.