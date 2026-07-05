Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez - Reprodução / Instagram

Presidente da Conmebol, Alejandro DomínguezReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2026 18:43 | Atualizado 05/07/2026 18:43

O presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, elogiou o desempenho da seleção do seu país contra a França, apesar da derrota por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste sábado (4). Ele ainda criticou a equipe europeia, opinando que ela "não é tudo o que dizem".

"O Paraguai perdeu, mas não foi derrotado. Não vi a equipe fantástica que todos mencionavam. É uma boa equipe. Sem dúvidas. Mas não é o que todos dizem que é. Hoje os vi pedindo o fim do jogo e isso me surpreendeu", afirmou a jornalistas.

Além disso, Domínguez também fez uma postagem nas redes sociais rasgando elogios à atuação da equipe. "Pra cima, Paraguai! Deixaram tudo no campo com garra e coragem para se despedirem de cabeça erguida. Isso também é Acreditar em Grande."

O Paraguai conseguiu fazer história no Mundial ao eliminar a tetracampeã Alemanha nos pênaltis, na segunda fase. No entanto, não resistiu à França.