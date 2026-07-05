Juan Cáceres e Mbappé em ação no embate entre Paraguai e França - Mauro Pimentel / AFP

Juan Cáceres e Mbappé em ação no embate entre Paraguai e FrançaMauro Pimentel / AFP

Publicado 05/07/2026 17:13



Estados Unidos - Lateral-direito do Paraguai, Juan Cáceres revelou ter sido provocado por Mbappé ao longo do embate com a França, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Os dois travaram um duelo particular durante os 90 minutos. No fim das contas, quem levou a melhor foi o atacante, que balançou a rede, de pênalti, e selou a classificação dos franceses às quartas

“Ele me disse: ‘Quer me dar um beijo?’ E eu disse: ‘Se é assim, sim, quero’. Não escutei (o que ele falou sobre o jogo). Colegas seus (jornalistas) disseram que ele achou que foi uma partida suja. Só fizemos a nossa parte”, declarou o defensor, em entrevista ao jornal local ‘Agarra La Pala’.





O camisa 10 não gostou da postura dos paraguaios no confronto. “Se tivermos que sujar as mãos, sabemos como fazer. Sabemos jogar futebol sujo. Eles pensaram que íamos chegar e jogar de smoking. Mesmo nesse jogo, fomos melhores que eles. Tentaram nos provocar dessa forma, mas vencemos”, disparou o astro, depois do apito final.

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Sob a liderança de Mbappé, a França terá Marrocos pela frente, quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Foxborough. Quem vencer avança às semifinais. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.