Cristiano Ronaldo em coletiva - AFP

Cristiano Ronaldo em coletivaAFP

Publicado 05/07/2026 17:50

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, se irritou ao ser perguntado novamente sobre uma possível aposentadoria. Em entrevista coletiva, o craque afirmou que o seu encerramento será no momento em que ele decidir.

"Estou sempre de corpo e alma para ajudar a seleção, desde que cheguei aqui aos 18 anos. Não vai mudar. Jogando ou não, terei sempre um papel importante, terminarei quando eu quiser e não quando vocês quiserem, acho que é uma perda de tempo vocês fazerem sempre a mesma pergunta", disse.

Cristiano Ronaldo é o artilheiro da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2026. Ele também é o atleta lusitano com mais gols na competição: 11 no total. E o único ao marcar em seis edições no torneio.

Em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, Portugal e Espanha vão se enfrentar nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas.