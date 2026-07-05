Bruno Guimarães no momento da cobrançaWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Bruno Guimarães é primeiro a perder pênalti em Copas desde Zico
Meia errou cobrança aos 13 minutos do primeiro tempo, contra a Noruega
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