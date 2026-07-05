Bruno Guimarães no momento da cobrança - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Bruno Guimarães no momento da cobrançaWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 17:48 | Atualizado 05/07/2026 17:50

O meia Bruno Guimarães perdeu um pênalti contra a Noruega neste domingo (5), aos 13 minutos do primeiro tempo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ele chutou na esquerda do gol, à meia-altura, e o goleiro Nyland defendeu.

Ele se tornou o primeiro atleta da Seleção a desperdiçar uma penalidade no tempo regulamentar desde Zico, que errou uma cobrança em 1986, contra a França, pelas quartas de final.

