Bruno Guimarães no momento da cobrançaWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Gabriel Salotti
O meia Bruno Guimarães perdeu um pênalti contra a Noruega neste domingo (5), aos 13 minutos do primeiro tempo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ele chutou na esquerda do gol, à meia-altura, e o goleiro Nyland defendeu.
Ele se tornou o primeiro atleta da Seleção a desperdiçar uma penalidade no tempo regulamentar desde Zico, que errou uma cobrança em 1986, contra a França, pelas quartas de final.