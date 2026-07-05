Movimentação de Torcedores do Brasil na arena Copacabana, zona sul do Rio na tarde desta domingo (4) - Érica Martin/ Agência O DIA

Movimentação de Torcedores do Brasil na arena Copacabana, zona sul do Rio na tarde desta domingo (4)Érica Martin/ Agência O DIA

Publicado 05/07/2026 16:59 | Atualizado 05/07/2026 17:53

Rio - A expectativa pela classificação da Seleção Brasileira às quartas de final da Copa do Mundo tomou conta da Praia de Copacabana neste domingo (5). Pouco antes da bola rolar contra a Noruega, milhares de torcedores já ocupavam a Arena Copa, montada na altura do Posto 2, em um clima de confiança, música e muita animação.