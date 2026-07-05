Movimentação de Torcedores do Brasil na arena Copacabana, zona sul do Rio na tarde desta domingo (4)Érica Martin/ Agência O DIA
Vestidos de verde e amarelo, famílias, grupos de amigos e turistas transformaram a orla em uma verdadeira arquibancada a céu aberto. Entre rodas de conversa, fotos e gritos de incentivo, a torcida demonstrava acreditar que o time comandado por Carlo Ancelotti chega fortalecido para o primeiro mata-mata do Mundial.
Entre os presentes estava o ex-goleiro do Vasco e da Seleção Brasileira, Carlos Germano, integrante do elenco que disputou a Copa do Mundo de 1998. Para ele, o Brasil chega em evolução no momento mais importante da competição.
“O Brasil vem crescendo no momento certo. Começou a Copa ainda sem muito conjunto, mas foi adquirindo isso durante os jogos. Contra o Japão, por exemplo, mostrou tranquilidade mesmo saindo atrás no placar e conseguiu a virada. Os jogadores mais experientes vão ser fundamentais nessa fase de mata-mata”, avaliou.
Apesar da confiança, Germano fez um alerta para uma das principais armas dos noruegueses.
“Eles têm um time muito alto e forte na bola aérea. O Brasil precisa estar preparado para esse tipo de jogada, porque a bola parada tem decidido muitos jogos nesta Copa”, destacou.
A confiança também dominava os torcedores anônimos. O fotógrafo Douglas Silva, de 27 anos, acredita que o talento brasileiro será suficiente para neutralizar o principal astro adversário.
“Eles têm o Haaland, mas o Brasil tem Vini Jr., Bruno Guimarães e um time preparado para bloquear os principais jogadores deles. Vai dar muito bom. Aposto em 2 a 1 para o Brasil”, afirmou.
Já o jornalista Fábio Grellet preferiu um placar mais confortável.
“Acho que o Brasil está equilibrado e crescendo na competição. Se fizer o primeiro gol, não precisa mudar muita coisa. Meu palpite é 3 a 0”, disse.
Entre os personagens da festa estava Josué, conhecido nas redes sociais pela semelhança com Vinícius Júnior. Cercado por torcedores para fotos, ele garantiu que a confiança brasileira segue intacta.
“Nada é difícil para a gente. Brasileiro não desiste nunca. Essa canoa vai virar. Aposto em 2 a 0 para o Brasil”, brincou.
Com samba, música, bandeiras tremulando ao vento e uma multidão cantando em coro, Copacabana mostrou mais uma vez que, quando a Seleção entra em campo, o Rio de Janeiro e o país também jogam junto.
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