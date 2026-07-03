Raphinha em treino da Seleção - AFP

Raphinha em treino da SeleçãoAFP

Publicado 03/07/2026 20:20

Rio - O atacante Raphinha, de 29 anos, voltou aos treinos nesta sexta-feira (3). Apesar da boa notícia, o Barcelona está preocupado com a recuperação do jogador da seleção brasileira. De acordo com informações do "AS", o clube não deseja que o atleta atue em mais nenhum jogo da Copa do Mundo.

O mesmo diário informou, que mesmo com o avanço da recuperação, Raphinha só entraria em campo em uma eventual semifinal da competição, caso o Brasil chegue até lá. O duelo será no próximo dia 14.

Raphinha se lesionou no primeiro tempo da vitória da seleção brasileira contra o Haiti no último dia 19. Ele sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. A CBF não informou o período em que o jogador ficará afastado.

Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil encara a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. Além de Raphinha, a Seleção também não terá Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão de grau 2 na região posterior da coxa esquerda.