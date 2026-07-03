Raphinha em treino da SeleçãoAFP
Barcelona não quer que Raphinha jogue mais na Copa, afirma jornal
Atacante, de 29 anos, sofreu lesão na coxa direita
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Luiz Henrique lidera estatística da Seleção mesmo com poucos minutos
Atacante registra cinco participações em gols saindo do banco de reservas
Casagrande pede jogador do Botafogo como titular da Seleção: 'Precisa'
Danilo Santos, de 25 anos, pode substituir Paquetá
Veja a arbitragem para a partida entre Brasil e Noruega
O jogo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
Jornal espanhol exalta importância de Arias na Copa: 'Acima de Vini Jr'
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Orjan Nyland acredita na equipe e diz que conseguem parar qualquer rival
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