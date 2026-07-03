Harry Kane é um dos principais nomes da InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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AFP
Herói da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, Harry Kane está animado para enfrentar o México no Estádio Azteca, no domingo (5), e mandou um recado aos anfitriões. O centroavante inglês destacou que vive o melhor momento da carreira e manifestou empolgação para o confronto.
"Será uma ocasião incrível, uma grande atmosfera, e se você consegue ganhar uma partida deste tipo, só te dá mais impulso, mais confiança para o restante do torneio", disse o artilheiro em um episódio do programa Lions Den, publicado nesta sexta-feira (3).
Kane, que vive a melhor fase da carreira aos 32 anos, não teme os obstáculos que a Inglaterra encontrará nas oitavas de final: a torcida mexicana, os 2.240 metros de altitude da Cidade do México e um adversário que chega embalado após quatro vitórias em quatro jogos.
"Esses desafios às vezes tiram o melhor dos melhores jogadores, então mal posso esperar pela partida", enfatizou Kane.
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A equipe comandada por Thomas Tuchel garantiu a vaga nas oitavas graças ao seu capitão, que, na quarta-feira, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, em Atlanta. Com o gol da vitória aos 86 minutos, o centroavante do Bayern de Munique chegou a 72 gols somando clube e seleção na temporada 2025/26, marca superada apenas pelos 82 de Lionel Messi com Barcelona e Argentina em 2011/12.
"São 72 gols até agora e espero que ainda venham mais alguns. Acho que são quase 20 a mais do que eu havia marcado ao longo de toda a minha carreira, e eu já tinha feito temporadas muito boas. Já tive bons momentos, mas acho que, de modo geral, agora me sinto melhor do que nunca ao entrar em campo", avaliou o ex-jogador do Tottenham.