Harry Kane é um dos principais nomes da InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Kane projeta duelo com o México e valoriza boa fase na carreira
Centroavante foi decisivo na classificação da Inglaterra às oitavas
Kane projeta duelo com o México e valoriza boa fase na carreira
Centroavante foi decisivo na classificação da Inglaterra às oitavas
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