Julián Álvarez em treino pela seleção argentina - AFA / Divulgação

Julián Álvarez em treino pela seleção argentinaAFA / Divulgação

Publicado 03/07/2026 18:10

Rio - O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, abordou sobre o desejo de Julián Álvarez, de 26 anos, de deixar o clube rumo ao Barcelona. O ex-volante afirmou que o atacante da seleção argentina deve priorizar a Copa e depois pensar no seu futuro no futebol europeu.

"É o jogador em torno do qual temos em mente para criar jogadas. O futuro dele é o jogo de amanhã (hoje); o melhor para ele é se concentrar nisso, não pensar em tudo o que foi dito. As coisas se resolverão como sempre", disse em entrevista à "ESPN".

Julián Álvarez, que já defendeu o Manchester City, é um dos destaques do Atlético de Madrid. Além do Barcelona, o Real Madrid também tem interesse na sua contratação.

"Creio que não é o melhor momento para falar, mas não posso esconder, tento ser honesto... Conversei com o Atlético e acho que o melhor é uma transferência, quero realizar meu sonho", disse Álvarez em coletiva durante a Copa do Mundo.