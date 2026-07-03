'Eles foram longe demais', brinca a publicação, seguida de emojis de risadasReprodução / Instagram
Ver esta publicação no Instagram
O europeu marcou o jogador do Real Madrid em um meme que utilizou inteligência artificial para recriar uma cena do filme "As Branquelas" (2004), com os rostos deles substituindo os dos personagens na famosa cena em que Latrell Spencer (Terry Crews) canta "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton.
Com ambas as estrelas em campo, a partida entre Brasil e Noruega, no estádio de Nova Jersey, começa no domingo, às 17h (horário de Brasília). O duelo vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.