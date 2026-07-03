'Eles foram longe demais', brinca a publicação, seguida de emojis de risadas - Reprodução / Instagram

'Eles foram longe demais', brinca a publicação, seguida de emojis de risadasReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2026 08:14 | Atualizado 03/07/2026 08:29

Os craques Haaland, da Noruega, e Vini Jr, do Brasil, que vão se enfrentar neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo, se divertiram em uma interação no Instagram, na noite desta quinta-feira (2).

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O europeu marcou o jogador do Real Madrid em um meme que utilizou inteligência artificial para recriar uma cena do filme "As Branquelas" (2004), com os rostos deles substituindo os dos personagens na famosa cena em que Latrell Spencer (Terry Crews) canta "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton. O europeu marcou o jogador do Real Madrid em um meme que utilizou inteligência artificial para recriar uma cena do filme "As Branquelas" (2004), com os rostos deles substituindo os dos personagens na famosa cena em que Latrell Spencer (Terry Crews) canta "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton.

"Nós precisamos recriar isso", afirmou Haaland, aos risos, nos comentários, marcando Vini Jr. O atacante brasileiro respondeu com mais risadas. Os fãs de futebol foram à loucura com a interação entre os astros do futebol, faltando poucos dias para o duelo entre eles pelo Mundial.



Com ambas as estrelas em campo, a partida entre Brasil e Noruega, no estádio de Nova Jersey, começa no domingo, às 17h (horário de Brasília). O duelo vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.