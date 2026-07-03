Jogadores de Portugal homenagearam Diogo Jota, que morreu há um ano - Willian Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores de Portugal homenagearam Diogo Jota, que morreu há um anoWillian Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 00:45 | Atualizado 03/07/2026 00:48

Rio - A classificação de Portugal às oitavas de final da Copa do Mundo ficou marcada por uma bela homenagem a Diogo Jota. Há um ano, o jogador português foi vítima de um trágico acidente de carro, na região de Zamora, na Espanha. Após o jogo, Cristiano Ronaldo vestiu a camisa com o número 21, em referência ao número utilizado pelo ex-companheiro.

"Vencemos por nós, pelo Diogo (Jota) e por Portugal! Vamos!", publicou Cristiano Ronaldo, que marcou um dos gols da vitória da seleção portuguesa sobre a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (2), em Toronto, no Canadá. O craque português ainda teve um gol anulado antes de empatar a partida com gol de pênalti.

Diogo Jota morreu em um trágico acidente de carro no dia 3 de julho de 2025, na região de Zamora, na Espanha. Segundo investigação da Guarda Civil da Espanha, o motivo do acidente foi um estouro de pneu durante uma ultrapassagem. O automóvel onde estavam Diogo Jota, de 28 anos, e o seu irmão André, de 25, saiu da pista, bateu e pegou fogo.

Com a vitória, Portugal vai enfrentar a Espanha, na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final. Atual campeã da Eurocopa, a seleção espanhola eliminou a Áustria com uma vitória avassaladora por 3 a 0.