Cristiano Ronaldo marcou na vitória de Portugal sobre a Croácia - AFP

Cristiano Ronaldo marcou na vitória de Portugal sobre a CroáciaAFP

Publicado 02/07/2026 22:30 | Atualizado 02/07/2026 23:18

Rio - Cristiano Ronaldo foi decisivo para Portugal avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. O craque português marcou na vitória sobre a Croácia por 2 a 1 , nesta quinta-feira (2), em Toronto, no Canadá, pela segunda fase, e balançou as redes pela primeira vez em mata-mata de Mundiais.

"Tive um sentimento de que teria uma oportunidade e estava preparado porque sentia que ia acontecer. É difícil mesmo assim, pulsação estava disparada. Mas tentei confiar no meu instinto e acreditei que iria marcar. Foi um jogo difícil, mas depois de marcar sentimos que poderíamos vencer", disse.

Portugal saiu atrás no placar e precisou reagir. Cristiano Ronaldo chegou a ter um gol anulado, antes de marcar de pênalti e empatar a partida aos 22 minutos. Nos acréscimos, a seleção portuguesa marcou com Gonçalo Ramos e conseguiu a virada para classificar às oitavas de final da Copa do Mundo.

Foi o 11º gol de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. O camisa 7 já é o maior artilheiro da história de Portugal na competição e está a um de igualar Pelé como o sétimo maior goleador de todos os tempos. O craque português também é o único que marcou em seis edições diferentes.

Com a vitória, Portugal vai enfrentar a Espanha, na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final. Atual campeã da Eurocopa, a seleção espanhola eliminou a Áustria com uma vitória avassaladora por 3 a 0.